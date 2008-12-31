Загальноприйняті святкові міфи про здоров`я

Якщо істи вночі, можна отримати ожиріння; рівні самогубств різко зростають під час свят; велика частина тепла людського організму втрачається через голову - ось лише деякі загальні медичні переконання, які насправді є міфами, доводять експерти Університету Індіани /США/. Дослідники вирішили розібратися, які твердження про здоров`я, пов`язані із зимовими святами, вводять в оману людей. Вони виявили невірогідність найбільш популярних міфів.

Міф 1. Багато батьків упевнені, що цукрові напої, солодощі і шоколад розвивають дитячу гіперактивність. Фахівці говорять, що не варто позбавляти дитини солодощів в свята - аналіз 12 досліджень не визначив ніяких доказів шкоди кондитерських виробів, шоколаду і солодкої газованої води на поведінку дітей.

Міф 2. З настанням холодів прийнято утеплятися і носити головні убори із-за твердження, що 40-45% тепло нашого тіла втрачається саме через голову. За словами медиків, це не так: якщо ви йдете в мороз без шапки, ризик простудитися дійсно високий, але теплові втрати незначні.

Міф 3. Всі знають: їсти ночами - це точно набирати зайві сантиметри на талії і непотрібні кілограми ваги. Терапевти підкреслюють, що відмова від їжі в нічний час не позбавить вас жирів. Будете ви їсти вночі або вдень - не має значення, якщо набрані калорії не спалюються за допомогою фізичної активності.

Міф 4. Рівні самогубств не збільшуються в похмурі зимові дні - для підтвердження цієї гіпотези не було знайдено статистичних даних. Насправді суїцид найчастіше стається в теплу і сонячну пору року, стверджують медики.

Міф 5. Аспірин, велика кількість води і банани не допоможуть позбавитися похмілля. Його можна уникнути тільки якщо приймати алкоголь в помірних дозах або не пити взагалі - інших ліків від похмілля немає, констатують лікарі.

Автори огляду, доктор Аарон Керролл і доктор Рейчел Врімен, нагадують, що для підтримки хорошого здоров`я завжди важливо підтримувати розумний скептицизм і уважніше відноситися до поширених медичних рекомендацій і порад.

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