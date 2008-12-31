Антибіотики стимулюють мігрень

Ви думаєте, що болезаспокійливі врятують вас від мігрені?

Навпаки, що більше ліків, то гірше. Надмірне вживання болезаспокійливих погіршує стан здоров`я і викликає сильніший головний біль, що у свою чергу приводить до збільшення прийому лікарських препаратів.

Одним з негативних наслідків такого лікування може стати хронічна мігрень.

Необхідно правильно лікує мігрень. При частих головних болях краще пройти курс превентивного медичного лікування, ніж приймати болезаспокійливі засоби.

Дослідження показали, що третина людей, що страждають на мігрені можуть пройти курс превентивного лікування, яке в половину зменшить частоту головного болю. На жаль, лише 10 відсотків людей, страждаючих від мігрені, вдаються до такого лікування.

Фахівці радять не зловживати болезаспокійливими. Лікар може порадити лікування, яке дасть позитивні результати в короткі терміни.

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