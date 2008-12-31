Новорічна ялинка приносить не тільки радість, але і здоров`я

Жива ялинка здатна прогнати вірусні захворювання, а ванни і відвари з ялинових гілок лікують суглоби, серце і шлунок. «Ялина містить масу цінних речовин і вітамінів», - кажуть фахівці з фітомедицини.

Запах

Всі хвойні дерева містять леткі речовини «фітонциди», які здатні знищувати мікроби. Якщо принести додому живу ялину або хвойні гілки, це поставить бар`єр перед вірусними інфекціями і допоможе не заразитися, коли в сім`ї вже є хворий. Також запах хвої має заспокійливий ефект, він знімає роздратування і відчуття втоми. При цьому алергія на хвою зустрічається украй рідко. У домашніх умовах ялина здатна виділяти фітонциди 10-12 днів. Її цілющі властивості вичерпуються, коли дерево починає обсипатися.

Відвари

Ялинові гілки часто включають до складу спеціальних фітозборів, але можна робити і окремі хвойні відвари. Найпростіший рецепт: відокремити голки від гілок, одну-дві столові ложки голок залити 0,5 літра кип`ятку і дати настоятися протягом години.

Одержаний відвар пити невеликими порціями чотири-п`ять раз на день. Це допоможе вивести шкідливі речовини з організму, привести в порядок обмін речовин, нормалізувати роботу шлунку і серцево-судинної системи.

Ванни

Поширене також лікування ваннами з додаванням хвої. Дві-три жмені хвойних гілок (голки відокремлювати не потрібно) варять 10-15 хвилин, одержану масу проціджують через сито, і додають в теплу ванну. Занурюватися потрібно на 15-20 хвилин. «Хвойні» водні процедури добре допомагають при хворобах суглобів, дихальних шляхів і внутрішніх органів.

eurolab.ua