У Чернігові у 2008 році народилися понад 3500 дітей, тоді як торік було лише 3200 новонароджених.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив головний лікар Чернігівського міського пологового будинку Василь ГУСАК.

"У народжуваності ми маємо позитивні тенденції. За статистичними даними, упродовж 11 місяців народилися понад 3300 діток. Я думаю, за підсумками грудня, на світ з`явилися ще майже 300 немовлят", - сказав він, додавши, що цього року, як і минулого, хлопчиків народжувалося більше, ніж дівчаток. Крім того, 15 немовлят з`явилися на світ завдяки методу штучного запліднення, що вдвічі більше, ніж попереднього року.

За словами головного лікаря пологового будинку, позитивні тенденції зростання народжуваності стосуються не лише Чернігова, а й усієї області, оскільки кожна третя породілля – з районів Чернігівщини.

В.ГУСАК позитивним вважає той факт, що переважна більшість жінок народжують природним шляхом. "Кесаревих розтинів стало значно менше", - зауважив він.