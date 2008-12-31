Вінниччина: скасовано положення у програмі боротьби з алкоголізмом

Вінницький окружний адміністративний суд скасував окремі положення обласної програми профілактики впливу і протидії проявам пияцтва й алкоголізму серед населення Вінницької області на 2008-2011 роки, які обмежують торгівлю алкогольними напоями.

Про це кореспонденту УНІАН повідомила прес-секретар суду Оксана ПУСТОВІТ.

Суд визнав незаконним установлений облрадою час торгівлі спиртними напоями з 11:00 до 23:00 у закладах громадського харчування і з 11:00 до 21:00 - в об`єктах торгівлі на території області, оскільки цю норму не передбачено чинним законодавством.

Крім того, адмінсуд скасував заборону на продаж алкогольних напоїв у торговельних приміщеннях або закладах громадського харчування, у яких площа для обслуговування покупців менша ніж 50 кв. м, і обов`язкове надання суб`єктами підприємницької діяльності, що одержують ліцензію на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями, довідки про площу відповідного приміщення, видану органами державної технічної інвентаризації.

Як повідомляв УНІАН, Вінницька обласна рада затвердила регіональну програму профілактики впливу і протидії проявам пияцтва й алкоголізму серед населення Вінницької області на 2008-2011 роки. Програмою передбачено обмеження торгівлі алкогольними напоями.

У листопаді прокуратура Вінницької області просила Вінницький окружний адміністративний суд скасувати окремі положення обласної програми профілактики впливу й протидії проявам пияцтва й алкоголізму серед населення Вінницької області на 2008-2011 роки, які обмежують торгівлю алкогольними напоями.