МОЗ ініціює створення медичної системи Prozorro та національної агенції із закупівлі ліків

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила в.о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун.

Читайте такожКабмін скоротив перелік документів для акредитації медичного закладу

Вона наголосила, що закупівля лікарських засобів за бюджетні кошти через міжнародні організації – явище тимчасове.

«До кінця березня ми подамо до Кабміну концепцію національну агенцію із закупівлі ліків за державні кошти, щоб з початку 2018 року три-чотири державні програми йшли через українську агенцію», - поінформувала Супрун.

Вона також зазначила, що у МОЗ працюють на створення «медичного» Prozorro.

«Ми зараз працюємо з фахівцями, міжнародними організаціями, донорами, щоб створити агенцію при МОЗ, яка буде займатися закупівлями лікарських засобів. Наша ідея, наша ціль, щоб ми мали «медичне» Prozorro. Проблема в тому, що це дуже специфічні закупівлі. Треба вкласти дозування, форму, якість (оригінальні-генерики). Щодо медичної апаратури – є технічні умови, завдання. На мою думку, технічні завдання мають бути винесені на громадське обговорення», - зауважила Супрун.

На її переконання, через систему Prozorro мають закуповуватися медичні вироби на будь-яку суму.

«Усі комунальні закупівлі ліків на суму нижче 200 тис. грн мають закуповуватися через Prozorro. Є нарікання на те, що закупівлі через Prozorro - тривалий процес. Наші лікарні не хотіли би чекати два-три місяці, щоб отримувати ліки чи медичні вироби. Тому потрібно закуповувати ліки наперед», - додала в. о. глави відомства.