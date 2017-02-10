Відомі українські спортсмени навчатимуть плавати дітей-сиріт

12:12, 10 лютого 2017
Країна
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Перше відкрите заняття з плавання в рамках програми “Майбутнє залежить від нас” для дітей з прийомних родин та вихованців дитячих будинків сімейного типу проведуть відомі спортсмени.

УНІАН

Пілотна спортвина програма с плавання реалізується за підтримки неурядової благодійної організації СОС Дитячі Містечка Україна, мета якої надати можливість дітям-сиротам отримати родину.

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За словами  директора з розвитку програм «СОС Дитячі містечка» Дар’ї Касьянової, цей проект частина психо-емоційної підтримки дітей-сиріт та позбавлених батьківської опіки.

"Європейський досвід підтверждує, що для дітей, які потерпіли через жорстоке ставлення у біологічних родинах та інтернатах спортивні навантаження мають лікувальний ефект. Ми розпочнемо з занять плаванням. Далы плануэмо розвивати біг та футбол. Маємо надію, що спорт та особистий приклад олімпійських чемпіонів допоможе підліткам впоратися зі складнощами перехідного віку, а малюкам зі своїми страхами. Це дуже корисно й для прийомних батьків - як профілактика емоційного вигорання", - сказала Касьянова. 

Заняття проведе багаторазовий чемпіон світу та Європи Олег Лісогор. Кураторами спортивних програм стануть професійні тренери та зірки українського спорту.

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