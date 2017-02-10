Литва виділила 40 тисяч євро на медикаменти для Авдіївки

Литва надала 40 тис. євро Червоному Хресту для придбання медикаментів для жителів Авдіївки. Про це на брифінгу в Краматорську повідомив міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічюс.

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"Ми сьогодні оголосили, що 40 тис. євро ми перевели через Червоний Хрест на медикаменти як раз Авдіївці. Плюс ще 40 тис. ми виділимо, як раз уточнили сьогодні, що найважливіше для Авдіївки. Я так зрозумів, будматеріали, генератори", - сказав Лінкявічюс.

Нагадаємо, глава литовського МЗС сьогодні побував в Авдіївці, яка тиждень тому піддавалася жорстоким обстрілам і опинилася на межі гуманітарної катастрофи.