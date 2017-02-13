Червоний Хрест відправив жителям окупованих територій Донеччини медикаменти

Про це йдеться у повідомленні Державної прикордонної служби України.

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«Через КПВВ «Новотроїцьке» в напрямку неконтрольованої території пройшли 8 вантажних автомобілів від Місії міжнародного комітету «Червоний Хрест», - повідомляють прикордонники.

За даними ДПСУ, транспортні засоби перевозили для жителів Донецької області товари медичного призначення і будматеріали загальною вагою трохи більше 130 тонн.