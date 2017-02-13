У ProZorro виявили, що 60 % медичних закупівель контролюють 11 постачальників ліків

Як повідомили УНІАН у МОЗ, у більшості випадків закупівлі у медичній сфері відбуваються на значно менші суми, ніж загалом по Україні: 50 % процедур, завершених замовниками у галузі охорони здоров’я, здійснили на суму, меншу за 19 800 грн проти 45 000 грн по Україні.

12 найбільших постачальників медичного обладнання (1 % від усіх переможців у цій групі товарів) перемогли у тендерах із фінальними пропозиціями на загальну вартість 749 млн грн, що становить 47,5 % всієї суми по успішних закупівлях медичного обладнання. Втім, варто зазначити, що 50 % цієї суми забезпечили лише 19 найбільших торгів (від 5 млн грн).

11 постачальників ліків (1 % всіх постачальників) контролюють 60 % всіх закупівель ліків (по сумі).

Читайте такожМОЗ ініціює створення медичної системи Prozorro та національної агенції із закупівлі ліківЯк зазначили експерти, замовники медичної сфери готові або зобов’язані згідно з розпорядженнями на місцевому рівні здійснювати закупівлі через Прозорро на суми, значно менші, ніж замовники з інших галузей.

Загальна вартість предметів закупівлі, які закуповують для потреб цієї галузі, є меншою, ніж загалом по Україні.

Менша кількість «централізованих» замовників, які можуть закуповувати великі об’єми товарів для подальшого розподілення їх між підлеглими організаціями.

Значні капітальні вкладення. Закупівлі нового обладнання становлять 1,6 млрд грн, а будівельні роботи – 689 млн. Хоча велика частка припадає на забезпечення операційної діяльності. Серед найбільших статей затрат: 420 млн грн витрачають на забезпечення замовників теплом і енергією, 500 млн грн – на медикаменти, а 160 млн грн – на паливо.

Серед регіонів за сумою закупівель на душу населення перше місце посідає місто Київ із показником 347 грн, що у 20 разів більше, ніж у області з найменшим значенням показника – Тернопільської.

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Експерти наголошують, що це зумовлено, насамперед, нерівномірністю державного фінансування медичної сфери в різних областях України. Наприклад, збільшення фінансування медицини в областях, близьких до зони АТО (ремонт об’єктів медичного призначення і лікування солдатів), різними обсягами розміру місцевих бюджетів, і частки, яку виділяють на охорону здоров’я, а також до 1 серпня 2016 року (поза системою Прозорро).