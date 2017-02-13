Україна отримає від Червоного Хреста препарат для лікування тяжких форм малярії

Про це написала на своїй сторінці у Фейсбуці головний інфекціоніст України Ольга Голубовська.

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"Поспішаю повідомити всіх інфекціоністів країни, що, після багаторічних зусиль, листів, візитів, зустрічей, прохань, Французький Червоний Хрест надає Україні 50% розчин хініну дигідрохлориду для лікування тяжких форм малярії, який незабаром отримають усі регіони", повідомила Голубовська.