Україна отримає від Червоного Хреста препарат для лікування тяжких форм малярії
11:45, 13 лютого 2017Країна
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Розчин хініну дигідрохлориду для лікування тяжких форм малярії отримають всі регіони країни.
Червоний Хрест надасть Україні 50% розчин хініну дигідрохлориду для лікування важких форм малярії / moya-planeta.ru
Про це написала на своїй сторінці у Фейсбуці головний інфекціоніст України Ольга Голубовська.
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"Поспішаю повідомити всіх інфекціоністів країни, що, після багаторічних зусиль, листів, візитів, зустрічей, прохань, Французький Червоний Хрест надає Україні 50% розчин хініну дигідрохлориду для лікування тяжких форм малярії, який незабаром отримають усі регіони", повідомила Голубовська.
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