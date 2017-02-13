Морози небезпечні для людей із серцево-судинними захворюваннями - лікарі

Кардіологи попереджають, якщо при тривалій прогулянці на холоді раптово з'являються біль, здавлювання або печіння в грудній клітці і задишка, це - попереджувальний сигнал, тоді необхідно терміново знайти лікаря, який ретельно обстежує серце.

Холодне повітря призводить до звуження кровоносних судин, що знижує кровопостачання серцевого м'яза. Крім того, підвищується артеріальний тиск, що також свідчить про значне навантаження на серце. Таким чином, у сильні морози розвиваються напади стенокардії і високий ризик інфаркту міокарда.

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Людям з хворобами серцево-судинної системи при температурі нижче -10°C необхідно максимально обмежувати фізичну активність на свіжому повітрі, яка може призвести до серйозних проблем для серця. Перебуваючи на вулиці, закривайте ділянку носа і рота шарфом, щоб трохи зігріти холодне повітря, що потрапляє у легені - радять лікарі.