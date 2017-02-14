Супрун заявила. що зарплата сімейних лікарів в Україні може становити 15 тис грн

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона сказала під час спілкування з журналістами у Хмельницькому.

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За словами Супрун, у процесі реформи охорони здоров’я сімейний лікар має укласти з пацієнтом декларацію про надання послуг протягом року.

“За кожного пацієнта, з яким лікар підпише декларацію, він отримуватиме додаткову доплату. Це хороший стимул”, - сказала в.о. міністра.

Супрун додала, що МОЗ розраховує, що один сімейний лікар зможе обслуговувати від 1000 до 2500 людей. Однак ця цифра на початковому етапі буде плаваючою.

“Потрібен час, аби проаналізувати, яку реальну кількість пацієнтів зможе вести сімейний лікар”, - пояснила вона.