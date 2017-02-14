Система української медицини є корумпованою - Супрун

Як передає кореспондент УНІАН, про це високопосадовець зазначила під час спілкування з журналістами.

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Супрун визнала, що нині в медицині процвітає корупція.

«Я особисто знаю медиків, котрі беруть гроші з пацієнтів. Це - факт. Однак є багато лікарів, які не вимагають грошей. Нам необхідно створити умови, аби лікарі не вимагали з пацієнтів фінансування, а пацієнти – не повинні відчувати винуватість за надані послуги. А якщо хочете подякувати медику, то принесіть квіти або шоколадку, але аж ніяк не гроші», - наголосила в.о. міністра.

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«В Америці, де я працювала, не дозволено брати грошей з пацієнтів. Якщо таке раптом відбудеться, то одразу відберуть ліцензію. Шкода, що в Україні немає ліцензування лікарів», - зауважила Супрун.