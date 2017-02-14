В українських госпіталях лікуються 133 українських військовослужбовців, яких було поранено в АТО

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України Дмитро Гуцуляк.

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«Нині на лікуванні та контролі в закладах охорони здоров’я Міноборони перебуває 133 військовослужбовці Збройних сил України, які отримали поранення під час антитерористичної операції», – повідомив він.

У той же час ще 13 військовослужбовців проходять лікування за кордоном. Зокрема, по четверо – у Німеччині та Угорщині, по двоє – у США та Італії, й один – у Латвії.

62 учасники АТО проходять реабілітацію в санаторно-курортних закладах Збройних сил України. Усього за минулий рік реабілітацію у військових медичних закладах пройшли близько 1200 військовослужбовців, цього року – уже 19 учасників АТО.