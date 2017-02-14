Кабмін спрямував субвенцію на підтримку інклюзивної освіти

Як передає кореспондент УНІАН, відповідну постанову про затвердження порядку використання коштів субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами було схвалено сьогодні на засіданні уряду.

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"Одним з наших пріоритетів є інклюзивна освіта, і дати можливість дітям з особливими потребами навчатися в загальноосвітніх навчальних закладах. Субвенція спрямовується на надання такої державної підтримки дітям, які навчаються в спеціальних та інклюзивних класах таких закладів, крім шкіл-інтернатів і навчально-реабілітаційних центрів. Це - сліпим дітям, з обмеженим зором, глухим, зі зниженим слухом, з тяжкими порушеннями мовлення, затримкою психічного розвитку, з порушеннями опорно-рухового апарату, з порушеннями розумового розвитку і дітям зі складними порушеннями розвитку, в тому числі із розладами аутичного спектру", - сказала міністр освіти та науки Лілія Гриневич.

За її словами, ця субвенція спрямовується на проведення додаткових корекційних розвиткових занять, послуг, що визначаються індивідуальною програмою розвитку дитини, а також на придбання спеціальних засобів корекції розвитку дитини. "Тому це надзвичайно важливий крок для підтримки інклюзивної освіти на місцях", - наголосила вона.