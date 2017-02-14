Військовий госпіталь у Хмельницькому не працює вже 10 років

Як передає кореспондент УНІАН, про це Супрун зазначила під час спілкування з журналістами.

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За її словами, рішення з цього питання має прийматися міністром оборони Степаном Полтораком і міністром внутрішніх справ Арсеном Аваковим.

«З іншого боку, у мирний час Міноборони планувало велике скорочення своїх закладів, у тому числі госпіталів. І причина того, що сьогодні у Хмельницькому не працює військовий госпіталь, можливо, полягає у невизначеності його подальшого призначення”, - припустила Супрун.

У коментарі кореспонденту УНІАН міський голова Хмельницького Олександр Симчишин повідомив, що військовий госпіталь з територію у кілька гектарів землі не використовується орієнтовно 10 років.

«На сьогодні Національна академія Державної прикордонної служби України ім. Богдана Хмельницького готова перепрофілювати його в реабілітаційний центр і виділяти відповідне фінансування. Необхідна згода міністра оборони», - наголосив мер.