2008 рік: огляд основних подій у охороні здоров`я

Основними подіями 2008 року стали глобальна фінансова криза, яка може поставити під загрозу інвестиції в охорону здоров`я, надзвичайні ситуації у галузі безпеки харчових продуктів, а також наслідки конфліктів, стихійних лих і змін клімату для здоров`я. Цей рік був також відмічений появою нових тенденцій в глобальній охороні здоров`я. Для нього були характерні тютюнова епідемія, смертельний туберкульоз, зв`язок між соціальними чинниками і здоров`ям, нерівний доступ до медичної допомоги і зростання тягаря хронічних хвороб. Основні проблеми громадської охорони здоров`я 2008 року, представлені в цьому фоторепортажі, указують на ті галузі, які повинні бути в центрі уваги держав-членів і інших партнерів у сфері охорони здоров`я в 2009 році. Первинна медико-санітарна допомога

У "Доповіді про стан охорони здоров`я в світі, ВІЗ 2008 м." дала критичну оцінку первинної медико-санітарної допомоги у всьому світі через 30 років після Алма-атинской міжнародної конференції з первинної медико-санітарної допомоги. Волаючі нерівності, відсутність організації та інвестицій в первинну медико-санітарну допомогу (як у багатих, так і в бідних країнах) представляють загрозу для здоров`я у всьому світі.

Зміна клімату і здоров`я "Зміна клімату загрожує здоров`ю людей", — заявила Генеральний директор ВООЗ д-р Маргарет Чен з нагоди Всесвітнього дня здоров`я 2008 року. У відповідь на це ВООЗ координує і підтримує наукові дослідження у області найефективніших заходів захисту здоров`я від зміни клімату, особливо для уразливих груп населення, таких як жінки і діти в країнах, що розвиваються, і консультує держави-члени відносно проведення необхідних змін в їх системах охорони здоров`я для захисту свого населення.

Фінансова криза і охорона здоров`я

Глобальний економічний спад позначається на охороні здоров`я і витратах на соціальні потреби, особливо в країнах, що розвиваються. Захист інвестицій в структури охорони здоров`я і соціальну має вирішальне значення для підтримки стабільності і безпеки, а також прискорення економічного підйому. Д-р Чен закликає уряди і лідерів до подальших зусиль, направлених на закріплення і поліпшення результатів діяльності їх систем охорони здоров`я і захист здоров`я населення.

Гуманітарні кризи

ВООЗ і її партнери надають екстрену медико-санітарну допомогу людям, що переживають конфлікти і стихійні лиха. Могутній землетрус в Китаї, циклон Наргиз в Мьянмі, тропічні урагани в Гаїті, повені в Західній Африці і Йемені і бойові дії в Ефіопії, Судані і східній частині Демократичної Республіки Конго поставили під загрозу життя мільйонів людей. ВООЗ координує міжнародні у відповідь заходи на такі гуманітарні кризи.

Соціальні детермінанти здоров`я

Комісія ВООЗ по соціальних детермінантах здоров`я представляє свою завершальну доповідь Генеральному директорові. В результаті трирічного дослідження, що проводиться групою видатних політичних діячів, академіків, колишніх глав держав і колишніх міністрів охорони здоров`я, встановлено, що соціальна нерівність і несправедливість "вбиває людей в масових масштабах".

Вживання тютюну — смертоносна епідемія Тютюн все більше вживають жінки і дівчата. ВООЗ і партнери оголошують про виділення значних ресурсів і розробку плану дій з тим, щоб зупинити цю викликану людиною епідемію. ВООЗ закликає уряди до захисту 1,8 мільярда молодих людей в світі шляхом накладення заборони на рекламу, стимулювання продажу і спонсорство всіх тютюнових виробів.

Безпека харчових продуктів — глобальна проблема У Китаї було госпіталізовано більше 47 000 дітей грудного і раннього віку з проблемами сечовивідної системи і імовірною наявністю каменів у нирках, пов`язаними із споживанням дитячої суміші і молочних продуктів з меламіном. Повідомлення про випадки харчових продуктів з отруйним меламіном поступили і з інших країн, що свідчить про уразливість глобального харчового ланцюга, взаємному зв`язку стану здоров`я в світі і необхідності забезпечення стійкої безпеки харчових продуктів в країнах.

Пробіли у охороні психічного здоров`я Масштабні пробіли у лікуванні розладів психічного здоров`я в країнах, що розвиваються, є невідкладною проблемою охорони здоров`я: більше 75% людей, які потребують допомоги, в країнах, що розвиваються, не одержують жодного лікування. ВООЗ закликає країни і партнерів до збільшення фінансування охорони психічного здоров`я та її інтеграції в первинну медико-санітарну допомогу як життєво важливої складової.

Повернення туберкульозу та нові загрози

У доповіді "Глобальна боротьба проти туберкульозу, 2008 г." повідомляється про деяке уповільнення темпів прогресу в боротьбі проти епідемії туберкульозу (ТБ) в 2006 році. За даними іншої доповіді, "Стійкість до протитуберкульозних препаратів в світі", щорічно відбувається близько напівмільйона нових випадків захворювання туберкульозом з множинною лікарською стійкістю, що є найвищим за весь час показником. У 45 країнах зареєстрована практично не виліковна форма туберкульозу — туберкульоз з широкою лікарською стійкістю.

Зростання тягаря неінфекційних хвороб

ВООЗ збирає і порівнює дані про стан здоров`я у всьому світі для опису проблем, виявлення тенденцій і надання допомоги тим, хто ухвалює рішення, у встановленні пріоритетів. За даними доповіді "Всесвітня статистика охорони здоров`я, 2008 г.", відбулося глобальне зрушення від інфекційних хвороб у бік неінфекційних хвороб, і тепер основними причинами смерті є серцеві захворювання і інсульт. Проект ВООЗ по глобальному тягарю хвороб, крім інших тенденцій, виявив зростання тягаря раку і серцевих захворювань, пов`язаний із старінням населення.

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