Щоб не провести свята у лікарні

Щорічно під час святкового сезону десятки тисяч американців потрапляють до лікарень з різними випадковими травмами, пораненнями, хворобами і отруєннями через необережність. Фахівці Американського коледжу лікарів невідкладної допомоги нагадують про правила безпеки протягом святкування, щоб не опинитися у вихідні в лікарні і уберегти своє здоров`я і здоров`я близьких від потенційних проблем. Медики склали декілька основних рекомендацій, що дозволяють уникнути неприємних випадковостей.

Найголовніша порада - не захоплюватися алкоголем, пити помірно і уникати спиртного, якщо необхідно сісти за кермо автомобіля. Будьте обережні з гострими предметами при приготуванні улюблених страв або відкриваючи подарунки; акуратно піднімайтеся і спускайтеся зі стільця або драбини при прикрашаєте ялинку, перевірте надійність її кріплення; почистіть камін перед запалюванням вогню і переконайтеся в наявності хорошого вентиляційного шляху, контролюйте вогонь в печах, вимикайте вчасно обігрівачі і гасіть свічки. Також не варто на тривалий час залишати продукти харчування і готові страви у холодильнику, оскільки це збільшує ризик розвитку бактерій і харчових отруєнь. Батьки повинні уважно стежити за дітьми під час катання на санчатах, ковзанах або лижах. Крім того, унаслідок високої вірогідності пожежі і перепадів електронапруження не треба перенавантажувати розетки і включати всю техніку і апаратуру в будинку одночасно. Медики звертають увагу, що літнім людям слід не перестаратися з танцями або зимовими видами спорту. Особливе зауваження господиням: не пересолювати і не пересмажувати страви і обмежити кількість цукру у випічці. Нарешті, поки не пізно, необхідно перевірити домашню аптечку.

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