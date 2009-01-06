Якість наркотиків різко знижується, а ціни зростають

За останні два роки ціна на наркотики в США різко зросла, а їхня якість значно впала, йдеться в дослідженні Адміністрації по боротьбі з наркотиками США.

З січня 2007 року по вересень 2008 ціна за грам кокаїну зросла на 89% - з 96,61 доларів до 182,73 доларів, тоді як його чистота знизилася на 32,1% - з 67% до 46%. Ціна на метамфетамін зросла з 148,91 доларів за грам до 184,09 доларів, відзначають у відомстві.

На думку голови американських наркополіцейських Мішеля Леонхарта, така ситуація склалася в результаті злагоджених дій адміністрації і влади Мексики і Колумбії по припиненню постачання наркотиків. Минулого року за сприяння американських властей були проведені найбільші в історії операції: тільки за одну таку операцію конфісковано 23,6 тонн кокаїну, а в ході іншої - 207 мільйонів доларів. Окрім цього, вдалося затримати і піддати суду главу Тіхуанського наркокартеля Едуардо Арелано Фелікса.

РИА Новости