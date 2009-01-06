У Донецькій області не вистачає близько 5 тисяч лікарів

У Донецькій області на даний час дефіцит медичних кадрів становить близько 5 тис. лікарів.

Як повідомили УНІАН у Головному управлінні охорони здоров`я Донецької обласної держадміністрації, за прогнозними розрахунками, надалі ситуація з медичними кадрами тільки погіршуватиметься, і впродовж наступних 10 років укомплектованість ними знизиться з 78% (на сьогодні) до 63%, а дефіцит лікарів становитиме вже 8 тис. осіб.

В управлінні зазначили, що саме через неукомплектованість медичним персоналом у 2008 році в області не було акредитовано 59 медичних установ, з них 99% - у сільській місцевості.

Основною причиною такої ситуації є значне скорочення приходу в галузь молодих фахівців через різке зниження підготовки фахівців за державним замовленням, низьку мотивацію роботи медпрацівників і відсутність необхідної соціальної захищеності, зазначають в облдержадміністрації.

Також в Управлінні охорони здоров`я зазначили, що на даний час у структурі бюджетних витрат охорони здоров`я Донецької області в середньому лише 4,8% займають витрати на забезпечення лікувальних установ медикаментами.

У структурі бюджетних витрат охорони здоров`я в містах і районах регіону найнижча питома вага витрат на медикаменти відмічена в містах Дебальцеве, Дружковка, Шахтарськ і в Старобешевському районі, де вона становить лише 2,2%.

Крім того, в управлінні зазначають, що питома вага бюджетних витрат на харчування хворих у стаціонарних лікувальних установах ще менше - від 0,4% у місті Докучаєвськ і Володарському районі, до 2% - у місті Артемовськ. Середній показник питомої ваги бюджетних витрат на харчування хворих у стаціонарах по області становить 1,9%.

В управлінні нагадали, що в структурі бюджетних витрат охорони здоров`я в містах і районах області левову частку (в середньому, 77,6%) займає заробітна плата медпрацівників.

При очікуваному дефіциті бюджетного фінансування галузі в 2009 році, основна частина витрат також буде направлена на зарплату медперсоналу і оплату комунальних послуг лікувальних установ - 80% і більше, і лише близько 10% - на закупівлю медикаментів і продуктів харчування, додали в ОДА.