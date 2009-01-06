Мед вбиває бактерії стафілокока

Антисептичні засоби, що містяться в меді, настільки потужні, що можуть подавити розповсюдження інфекції, стійкої до антибіотиків.

За останні 10 років кількість заражень метицилін-резистентним золотистим стафілококом (MRSA або МРЗС) зросла. Кожне шосте з семи заражень відбувається контактним шляхом в медичних установах. Інфекція уносить щорічно 18 000 життів. Приблизно 2 мільйони пацієнтів заражаються МРЗС під час перебування в лікарнях (щорічно). Близько 30 % населення є переносниками МРЗС на шкірі без прояву симптомів. Дана інфекція може поширюватися у школах і спортзалах, домашні тварини також можуть бути її носіями.

Проблема полягає в тому, що МРЗС не піддається лікуванню антибіотиками, що пов`язане із зловживанням препаратами, через що почали виникати стійкі до терапії бактерії.

Ще до появи антибіотиків мед використовувався для купірування інфекцій. Мед є могутньою антисептичною речовиною, яка усуває запалення, що заважає загоєнню рани, також стимулює зростання тканини і відновлення шкіри. Лікувальна дія меду заснована на оксидазі глюкози – ферменті, знайденому в слині бджіл. Даний фермент при з`єднанні з нектаром утворює мед. Антибактеріальні властивості ферменту захищають мед від забруднення. Фермент також перетворює глюкозу в перекис водню, який є дезінфікуючим засобом.

Вміст перекису водню в меді безпечний для використання (1/1000 частина від чистого перекису водню), але дана кількість допомагає боротися з інфекцією.

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