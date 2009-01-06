Лікарі опікового центру роблять все можливе, щоб врятувати гірників

В даний час лікарі роблять все можливе, щоб вилікувати вісім гірників, які постраждали вчора від займання метану на шахті ім. Дзержинського. Як сказав по телефону кореспондентові УНІАН директор Донецького опікового центру Інституту невідкладної і відновної хірургії ім. В. Гусака Еміль ФІСТАЛЬ, стан «чотирьох гірників, які в реанімації, ми розцінюємо як дуже тяжкий, а решти чотирьох, які в опіковому відділенні, як тяжкий».

За його словами, «вже двох прооперували, зараз ще двоє і на завтра у нас планується ще операція».

Е.ФІСТАЛЬ зазначив, що стан гірників не погіршав, і лікарі мають намір їх всіх вилікувати.

«Проблем із забезпеченням (медпрепаратами – УНІАН) жодних не немає, для лікування використовуємо нові сучасні технології. Тобто ми робимо все, що можливо», - сказав директор центру.

Як повідомляв УНІАН, 4 січня о 5.45 на шахті ім. Дзержинського (м. Дзержинськ Донецької області, ДП «Дзержинськвугілля») сталося займання метану в тупиковій частині західного польового штреку на горизонті 1146 м при проведенні маневрових робіт з вивезення вагонів від відкатувального штреку ділянки №72.

Внаслідок цієї аварії тяжко постраждали 8 гірників, які одержали опіки поверхні тіла (до 50%) 2-3 ступеня, опіки верхніх дихальних шляхів і опіковий шок. Найстаршому з постраждалих гірників - 36 років. Всі вони були доставлені до Донецька, до опікового центру Інституту невідкладної і відновної хірургії ім. В. Гусака.

У Донецьку оперативно була створена комісія з розслідування причин аварії на шахті ім. Дзержинського. Зараз гірничі роботи на цій шахті заборонені.