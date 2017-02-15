В Україні проживає від 800 тисяч до мільйона внутрішніх переселенців - ООН



В ООН побоюються, що на сході України знову може статися серйозна ескалація бойових дій.

На брифінгу в Женеві Гуманітарний координатор ООН в Україні Ніл Уолкер нагадав, що в ході останнього спалаху насильства в районі міст Авдіївка, Ясинувата, Макіївка та Донецьк в кінці січня - початку лютого було зареєстровано близько 40 тисяч випадків порушення режиму припинення вогню, повідомляє Центр Новин ООН.

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«Вкрай інтенсивні збройні сутички проходили з 29 січня по 3 лютого. У цей період було зареєстровано 30 тисяч порушень режиму припинення вогню. Зазвичай стільки порушень фіксується за місяць , - сказав представник ООН. Він підкреслив, що такого не відбувалося з часу боїв в районі Дебальцевого в березні 2016 року.

«Я думаю, дуже важливо розуміти, що це не просто перестрілки. Це бойові дії...», - зазначив Ніл Уолкер.

За його словами, дистанція «між воюючими сторонами - збройними сепаратистами і урядовими військами» значно скоротилася. «Зараз вони стоять лицем до лиця. Ми також бачимо нарощування важких озброєнь, що є грубим порушенням Мінських угод», - розповів Ніл Уолкер журналістам у Женеві.

«Ситуація, звичайно, дуже напружена. Цілком може статися нова ескалація бойових дій, хоча зараз ми начебто спостерігаємо затишшя. Це, звичайно, добре, але у нас немає ніякої впевненості в тому, що воно буде тривалим», - додав гуманітарний координатор ООН.

Він повідомив, що гуманітарна ситуація в регіоні вкрай важка, нагадавши про руйнування важливих об'єктів цивільної інфраструктури, що призвело до того, що багато місцевих жителів залишилися без тепла і води. «Давайте не будемо забувати, що температура повітря в останні кілька тижнів зберігалася на рівні від мінус 10 до мінус 20-ти градусів за Цельсієм», - сказав Ніл Уолкер.

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Він повідомив, що на сьогоднішній день в районах, підконтрольних уряду України, проживає від 800 тисяч до мільйона внутрішньо переміщених осіб. За його словами, місцева влада ледве справляються з таким навантаженням. «Ми припускаємо, що приблизно 200 тисяч повернулися в непідконтрольні уряду райони», - зазначив Ніл Уолкер.

Він нагадав, що в Авдіївці в результаті бойових дій були зруйновані 200 будинків і підкреслив, що Організація Об'єднаних Націй робить все можливе для доставки допомоги в постраждалі райони. В цьому році ООН вдалося відправити у райони, які не контролюються урядом, вже три гуманітарних колони. Дві останні колони складалися з 25 вантажівок, везших 20 тонн допомоги.

Читайте такожНа Донбасі за час військової агресії Росії загинули майже 70 дітей, ще 186 отримали пораненняПредставник ООН попередив про небезпеку забруднення навколишнього середовища в результаті обстрілу. «Наприклад, в регіоні є хімічний завод з виробництва фенолу. І якщо його обстріл не припиняться і завод отримає ще більше ушкоджень, буде завдано серйозної шкоди навколишньому середовищу. Нам також повідомили про пошкодження, які отримав завод по фільтрації води», - додав Гуманітарний координатор.