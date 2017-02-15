В українських дитсадках з'являться групи для дітей з особливостями розвитку

Кабінет міністрів України ухвалив законопроект, який розширить можливості для створення та діяльності дитячих садків.

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Як повідомили у прес-службі Міністерства освіти і науки України, відповідний проект закону «Про внесення змін до закону України «Про дошкільну освіту» щодо розширення можливостей для створення та діяльності дошкільних навчальних закладів різних форм власності» було ухвалено на сьогоднішньому засіданні уряду.

«Справді, в Україні ми маємо проблему доступу дітей до дошкільної освіти, і активно працюємо над тим, щоб виправити цю ситуацію. Зміни до закону врегулюють на державному рівні проблеми функціонування дитячих садків, зокрема, приватних і корпоративних. Це сприятиме забезпеченню конституційного права дітей, в тому числі з особливими освітніми потребами, на отримання дошкільної освіти», – пояснила міністр освіти і науки Лілія Гриневич.

У МОН зауважили, що законопроектом передбачається, що корпоративні дитячі садки діятимуть на засадах державно-приватного партнерства та матимуть кількох засновників, серед яких – місцеві органи влади, також можуть бути громадські організації. В проекті закону прописано, як такий заклад створюватиметься, на яких засадах функціонуватиме та як в ньому вирішуватимуться основні питання.

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Окремо законопроектом передбачено створення та функціонування інклюзивних груп у дитсадках. Відповідно до запропонованих змін, у дитячій інклюзивній групі може бути максимум 15 осіб, з яких не більш як три дитини з особливими потребами. Крім цього, передбачається впровадження посади асистента, що допомагатиме вихователям в інклюзивній групі. «За нашими даними, станом на 15 грудня понад 85 тисяч дітей перебуває в черзі на влаштування у дитячий садок. При цьому в окремих великих містах у дошкільних навчальних закладах на 100 місцях виховуються 180 дітей. Це означає, що ми маємо шукати більше форм для організації дошкільних навчальних закладів. І корпоративні дитсадки допоможуть нам не лише збільшити кількість місць у дитячих навчальних закладах, а й створити нову альтернативу для працюючих батьків», – додала Гриневич.

У МОН нагадали, що 2016 року в Україні було створено додатково понад 26 тис. місць для дітей у дошкільних навчальних закладів.