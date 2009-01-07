У Донецьку минулого року було усиновлено 158 дітей

У Донецьку в 2008 році було усиновлено 158 дітей, з них 87 - громадянами України.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Донецької міської ради.

Також за минулий 2008 рік у Донецьку було створено 2 приймальні сім`ї, 1 дитячий будинок сімейного типу.

За інформацією прес-служби, на сьогодні в Донецьку функціонують 7 приймальних сімей, в яких виховується 11 дітей, і 50 будинків сімейного типу, де виховуються 39 дітей.