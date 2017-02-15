Ситуація з грипом та ГРВІ в Україні: у жодній із областей епідемічний поріг не перевищено

У жодній із областей України епідемічний поріг не перевищений.

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Як повідомили УНІАН в Українському центрі з контролю та моніторингу захворювань, у період з 6 по 12 лютого цього року найвищий показник захворюваності зареєстровано у Київській, найнижчий – у Закарпатській областях.

На звітному тижні темп приросту хворих серед дорослих і дітей збільшився на 1,9 і 9,7 % відповідно.

За минулий тиждень на грип та ГРВІ захворіло 196 243 особи, з них 66,8% – діти віком до 17 років. Госпіталізовано 6 073 особи – 3,1 % від захворілих. Показник захворюваності на грип та ГРВІ на 7 % більший за попередній.

Летальних випадків внаслідок ускладнення захворювання на грип не зареєстровано.

За оперативними даними територіальних органів системи охорони здоров’я, з початку епідемічного сезону, що бере відлік з 3 жовтня 2016 року, в Україні зареєстровано 4 212 364 хворих на грип та гострі респіраторні вірусні інфекції. Уже перехворіло 9,9 % населення (аналіз проводився без урахування даних АР Крим та м. Севастополя).

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За цей час фахівці вірусологічних лабораторій методом полімеразної ланцюгової реакції дослідили 3616 зразків біологічних матеріалів від пацієнтів із підозрою на грип. РНК вірусів грипу визначені в 41,9 % випадків. У цьому сезоні серед позитивних знахідок домінує штам вірусу грипу типу А(H3)сезонний, що визначений у 71 %.

Серед 43 країн європейського регіону, що повідомили по географічну поширеність грипу, у 26 країнах, так само як і на попередньому тижні, відзначена широка, у 5 країнах – регіональна, у 4 – локальна та в одній – спорадична активність грипу.

Інформацію про тенденції до зростання активності надали 14 країн, про її зниження – 15, стабільний рівень – 14. З Угорщини повідомили про дуже високу інтенсивність епідемічного процесу, у 6 країнах відзначають високу, у 21 – середню і у 15 країнах – низьку інтенсивність.