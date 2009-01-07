У Севастополі в 2008 році збільшилася кількість новонароджених

У Севастополі в 2008 році вперше за останні 16 років кількість новонароджених перевищила 4 тисячі осіб.

Як повідомили кореспондентові УНІАН у прес-службі Севастопольської міської ради, про це заявив голова міськради Валерій САРАТОВ під час церемонії відкриття після ремонту 2-го пологового будинку міської лікарні №5.

Як повідомила вчора заступник головного лікаря пологового будинку №2 Людмила КІЛОЧИЦЬКА в інтерв`ю журналістам телеканалу «Бриз», торік у пологовому будинку №2 прийнято 2200 пологів, що на 400 пологів більше, ніж в 2007-му.

За даними Л.КІЛОЧИЦЬКОЇ, якщо раніше проблемою були доволі часті випадки народження великих (більш як 4-х кг дітей), що призводило до певних травм під час пологів, то зараз, навпаки, нерідкі випадки народження дітей «з маленькою вагою, до 3-х кілограмів, і навіть менше».

Водночас, за її словами, в лікарні №5 найнижчий показник дитячої смертності, порівняно з іншими лікарнями в Україні.