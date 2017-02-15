В Україні щороку реєструють близько 1 200 нових випадків раку у дітей - МОЗ

В Україні щорічно реєструють близько 1 200 нових випадків онкологічних захворювань у дітей.

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Як наголосили УНІАН у МОЗ, завдяки впровадженню сучасних підходів до лікування, понад 70–80% дитячих онкологічних захворювань виліковні, однак вкрай важливо діагностувати онкохворобу на ранній стадії.

Забезпечення сучасного рівня медичної допомоги дітям зі злоякісними новоутвореннями є пріоритетним питанням для держави.

У 2017 році для закупівлі лікарських засобів та медичних виробів для лікування дітей з онкологічними та онкогематологічними захворюваннями збільшили фінансування до 558 млн грн.

Централізована закупівля лікарських засобів та виробів медичного призначення, в тому числі найважливіших препаратів супроводу, для лікування дітей зі злоякісними новоутвореннями дасть змогу забезпечити сучасний рівень програмної хіміотерапії та позитивно вплинути на показник 5-річного виживання.

Як підкреслили у МОЗ, у всьому світі дитяча онкологія – це особлива галузь медицини, а організація цієї служби – індикатор зрілості суспільства.

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Дитячий рак, як правило, починається з неочевидних ознак і симптомів, тому батькам потрібно бути уважними до змін, що виникають у дитини.

Основними тривожними симптомами є:

- тривала і безпричинна втрата ваги;

- часті головні болі, що супроводжуються ранковим блюванням;

- набряки, постійні болі в кістках, суглобах, у ділянці спини або в ногах;

- ущільнення в ділянці живота, шиї, грудей, таза або пахв, збільшення лімфовузлів;

- поява синців на тілі, синців або висипки на шкірі;

- часто повторювані інфекційні захворювання;

- біляста смужка за зіницею в оці дитини;

- постійна нудота або блювота без нудоти;

- постійна втома і помітна блідість шкіри;

- видимі раптові зміни у фізичному стані дитини, які не зникають;

- періодичне або постійне підвищення температури без очевидних причин.

Якщо помітили у дитини один або кілька таких симптомів, варто негайно звернутися до педіатра і здати аналіз крові.

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15 лютого відзначають Міжнародний день онкохворої дитини. Його основна мета – покращити інформування суспільства про проблеми дитячих онкологічних захворювань. Також укотре нагадати, що дитячий рак може бути виліковний, і що кожен маленький пацієнт має право на найкраще та своєчасне лікування і догляд. Це день суспільної підтримки та допомоги тим, хто цього потребує.