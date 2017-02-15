Україна потребує понад 40 центрів трансплантації кісткового мозку - експерт

В Україні функціонує лише два основні центри трансплантації гемопоетичних стовбурових клітин кісткового мозку - Київський центр трансплантації кісткового мозку з можливим проведенням 100-120 трансплантацій на рік, та Центр онкогематології і трансплантації кісткового мозку Національної дитячої спеціалізованої лікарні «Охматдит» - там розрахункова потужність до 25 трансплантацій на рік.

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Як наголосив завідувач відділенням трансплантації кісткового мозку Центру онкогематології «Охматдиту» Олег Рижак зазначив на прес-конференції в УНІАН, згідно з євростандартами, на кожен мільйон населення країни має бути один трансплантаційний центр.

"В Україні їх мало б бути до 46 в загальному, а, зокрема, для дітей - 5-7 центрів, але, на жаль, він один. Натомість для дорослих взагалі не робиться трансплантація від донорів, а для дітей - тільки в одному центрі", - сказав Рижак.

При цьому він додав, що зараз серйозні проблеми із фінансуванням, із закупівлею медикаментів, а також найближчим часом збігає термін дії (найпізніше в липні 2017 року) тих медикаментів, які були закуплені в 2015 році, але надійшли в Центр лише, зокрема, в цьому місяці.