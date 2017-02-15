Лікарі Охматдиту розповіли про проблеми дитячої онкології в Україні

Завідувач відділенням трансплантації кісткового мозку Центру онкогематології «Охматдиту» Олег Рижак зазначив на прес-конференції в УНІАН, що в Україні зараз існують серйозні проблеми із фінансуванням, із закупівлею медикаментів для онкохворих дітей.

Читайте такожВ Україні щороку реєструють близько 1 200 нових випадків раку у дітей - МОЗ

За словами лікаря, вже найближчим часом збігає термін дії (найпізніше в липні 2017 року) тих медикаментів, які були закуплені в 2015 році, але надійшли в Центр лише, зокрема, в цьому місяці.

Рижак наголосив, що тендери, які стосуються закупівлі медичних препаратів для дитячої онкології, навіть не розпочалися. «Всі наші намагання привернути увагу керівництва МОЗ до проблеми онкохворих дітей, до проблеми трансплантації кісткового мозку натикаються наче на якусь стіну», - додав він.

За його словами, жодних відповідей на звернення щодо необхідності вирішення проблем немає. «Більше того, наразі в «Охматдиті» закінчився контракт з колишнім головним лікарем, і зараз конкурсна комісія МОЗу вирішує питання про призначення нової людини на цю посаду. Ми отримали інформацію, що деякі народні депутати намагаються посадити туди свою людину, і одне із завдань, яке вона має виконати, - це реорганізувати наш Центр із зміною керівництва Центру, із знищенням відділення трансплантації кісткового мозку», - заявив Рижак. При цьому він додав, що необхідність «реорганізації» вони «обгрунтовують таким чином, що начебто у нас нікого не виліковують, начебто у нас всі помирають».

У зв’язку з цим Рижак наголосив: «За останні 12 років - з 2004 року, як наша команда працює в «Охматдиті», у відділенні трансплантації проліковано і виліковано методом трансплантації 126 дітей, і це складає 62% тих, хто до нас звернувся і хто отримав трансплантацію. Це цифри, які абсолютно співпадають з даними тих же італійських клінік…».

Читайте такожУкраїна потребує понад 40 центрів трансплантації кісткового мозку - експерт

Завідувач Центром дитячої онкогематології та трансплантації кісткового мозку «Охматдиту» Світлана Донська, відповідаючи на запитання, звідки інформація щодо можливого закриття відділення трансплантації кісткового мозку, зазначила: «Офіційних повідомлень з МОЗу ми не бачили і, в принципі, з нами МОЗ не спілкується. На жаль, пані Уляна (йдеться про в.о міністра охорони здоров’я Уляну Супрун - УНІАН), на відміну від деяких міністрів, нас не відвідала і з нами не спілкувалася і не дивилася де трансплантуються діти… Але, на жаль, у нас є інформація, яка весь час повторюється деякими благодійними фондами про те, що робити трансплантації в цьому відділенні неможливо, це небезпечно, бо всі помирають…».

Голова правління ВФБ «Крона» Олена Мацибох наголосила, що МОЗ має зрозуміти, що в Україні лікують рак, але в цьому плані допомога міністерства потрібна. Вона підкреслила, що в Україні має з’явитися стратегія для лікування онкохворих дітей, тому необхідно створити робочу групу, яка готуватиме її.