Всесвітня продовольча програма ООН продовжить надавати допомогу людям, які постраждали через війну на Донбасі

Як повідомили УНІАН у Всесвітній продовольчій програмі ООН, згідно з оцінками, загалом 3,1 млн людей на сході України потребують гуманітарної допомоги.

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У 2017 році ВПП продовжить забезпечувати продовольчими наборами 70 тис. жителів східних областей України, які належать до найуразливіших категорій, а потреби яких є найвищими. Продовольча допомога ВПП розрахована на підтримку літніх людей, сімей з одним годувальником, людей з хронічними захворюваннями та інвалідністю, а також тих, хто не отримує гуманітарну допомогу в будь-який інший формі.

Також ВПП продовжить розвивати систему надання продовольчої допомоги шляхом грошових переказів та продуктових ваучерів, де це можливо, залежно від наявності необхідних ринкових умов і фінансових установ. Протягом весни і літа ВПП і її партнери реалізуватимуть невеликі проекти раннього відновлення, націлені на підвищення рівня життя домогосподарств, підвищення доходів, диверсифікацію культур і відновлення виробничих фондів.

Близько 150 тис. осіб, «рівень продовольчої захищеності яких був визначений як середній (мається на увазі, що вони відчувають труднощі у забезпеченні себе достатньою кількістю їжі на щоденній основі), будуть отримувати продовольчу допомогу і в той же час будуть залучені до участі в тренінгах та діяльності з раннього відновлення, які будуть адаптовані до місцевих умов і основані на наявних фінансових ресурсах.

З листопада 2014 року ВПП в Україні надає допомогу внутрішньо переміщеним особам, людям, які повертаються у місця свого постійного проживання, а також жителям східної України, зокрема, надає їм продуктові набори, а також ваучери та грошові перекази на закупівлю продуктів харчування. На сьогодні близько 850 тис. осіб вразливих категорій, які постраждали у результаті конфлікту, отримали продовольчу допомогу ВПП.

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Також подовімляється, що Німеччина та Італія надали ВПП в Україні 3 млн євро (3,2 млн дол.) та 700 тис. євро (8 млн дол.) відповідно.

ВПП терміново необхідно до грудня 2017 року більш як 30 млн дол., щоб забезпечити постраждалих внаслідок бойових дій на сході України необхідною продовольчою допомогою.

Щорічно ВПП надає допомогу близько 80 млн осіб у 80 країнах світу.