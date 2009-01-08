Найстресовіший день у році...

Команда британських вчених за результатами опитування жителів Великобританії визначила, що п`яте січня найбільш стресовий день року.

The Daily Telegraph пише, що холодна погода, завершення різдвяних і новорічних свят, а також економічна криза визначають підвищену дратівливість людей в цей день.

Газета уточнює, що найбільший стрес у британців, що вийшли на роботу викликають гучні звуки, які їх колеги видають під час їжі. Цей фактор стресу згадали трохи більше чверті опитаних.

У той самий час шмигання носом дратує 26 відсотків респондентів. У 21 відсотка британців викликають обурення занадто гучні розмови по телефону.

Lenta.ru