Найстресовіший день у році...
09:01, 08 січня 2009Країна
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Зростає роздратованість
Команда британських вчених за результатами опитування жителів Великобританії визначила, що п`яте січня найбільш стресовий день року.
The Daily Telegraph пише, що холодна погода, завершення різдвяних і новорічних свят, а також економічна криза визначають підвищену дратівливість людей в цей день.
Газета уточнює, що найбільший стрес у британців, що вийшли на роботу викликають гучні звуки, які їх колеги видають під час їжі. Цей фактор стресу згадали трохи більше чверті опитаних.
У той самий час шмигання носом дратує 26 відсотків респондентів. У 21 відсотка британців викликають обурення занадто гучні розмови по телефону.
Lenta.ru
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