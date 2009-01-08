Донеччина: у регіоні 60% медустанов потребують капремонту
09:10, 08 січня 2009Країна
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14 лікарень - у аварійному стані
У Донецькій області сьогодні 60% будівель медичних установ потребують капітального ремонту.
Як повідомили УНІАН у Головному управлінні охорони здоров`я Донецької облдержадміністрації, через аварійний стан будинків не було акредитовано 14 медичних установ.
Крім того, в лікарнях регіону існує потреба в заміні або ремонті близько 50% рентгенологічної, ендоскопічної, ультразвукової апаратури. Також більш як 65% фізіотерапевтичної апаратури сьогодні в неробочому стані.
В управлінні зазначили, що стан матеріально-технічної бази установ охорони здоров`я негативно впливає на якість лікувально-діагностичного процесу.
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