Донеччина: у регіоні 60% медустанов потребують капремонту

У Донецькій області сьогодні 60% будівель медичних установ потребують капітального ремонту.

Як повідомили УНІАН у Головному управлінні охорони здоров`я Донецької облдержадміністрації, через аварійний стан будинків не було акредитовано 14 медичних установ.

Крім того, в лікарнях регіону існує потреба в заміні або ремонті близько 50% рентгенологічної, ендоскопічної, ультразвукової апаратури. Також більш як 65% фізіотерапевтичної апаратури сьогодні в неробочому стані.

В управлінні зазначили, що стан матеріально-технічної бази установ охорони здоров`я негативно впливає на якість лікувально-діагностичного процесу.