Україна проситиме у Глобального фонду кошти на боротьбу з туберкульозом

Як повідомили УНІАН у МОЗ, запит ґрунтуватиметься на стратегії реформування та посилення ефективності системи охорони здоров’я, покращенні якості та обсягу послуг, відповідно до новітніх міжнародних протоколів і кращих практик.

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Необхідність перегляду викликана новими міжнародними зобов’язаннями та стратегічними змінами у підходах до організації та фінансування медичної допомоги в контексті реформи системи охорони здоров’я України.

Компліментарність програм міжнародної допомоги комплексній реформі сфери громадського здоров’я задля побудови стійкої та дієвої системи, здатної оперативно та адекватно реагувати на сучасні виклики - ключова умова забезпечення сталості відповіді на епідемії.

Міністерство охорони здоров’я України вітає та підтримує широке включення представників ключових спільнот, зацікавлених національних та міжнародних партнерів у процес розробки нового запиту від України до Глобального фонду для боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією на 2018-2020 роки та широке обговорення нагальних проблем реформи охорони здоров’я України в цілому.

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У квітні 2016 року Правління Глобального фонду ухвалило Стратегію Фонду на період з 2017 по 2022 рік «Інвестиції в цілях повного зупинення епідемій», у якій визначено пріоритети в напрямку зміцнення систем охорони здоров'я.

Нагадаємо, що Глобальний фонд з 2003 року допомагає Україні фінансувати програми із протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу. Завдяки проектам Глобального фонду призупинено ріст смертності та понад 88 тисяч людей з ВІЛ отримали необхідне лікування. А всі обласні лабораторії забезпечили сучасним обладнанням для діагностики туберкульозу, а хворих на туберкульоз пацієнтів – необхідним лікуванням.