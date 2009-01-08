Якщо порепалися губи

З настанням сезону холодів і вітру наші губи стають схожі на осінній листок - сухі, бліді, та ще і з тріщинами в куточках. Недивно - шкіра губ дуже ніжна і вимагає особливо дбайливого догляду. Як зробити, щоб губи завжди були свіжими, рожевими і здоровими? Треба облизувати губи.

Тоді, мовляв, вони стануть не сухими, а вологими. Це неправильно. По-перше, вологі губи швидко обвітрюються на холоді. По-друге, облизуючи їх, ви знімаєте з губ всі ті масла, які потрапляють туди з прилеглих місць. Та й слина містить травні ензими, шкідливі для губ.

Якщо губи сухі, треба пити більше.

Вірно. Фахівці рекомендують в холодний час роки пити по декілька ковтків води щодві години. І взагалі, губи, як і шкіру, треба підживлювати вологою зсередини. Корисно також зволожувати повітря будинку і робочий кабінет.

Сонце шкідливе для губ.

Вірно. Причому у будь-яку пору року. На спеці воно робить їх схожими на шматок пергаменту, на морозі і холоді вони лущаться, особливо нижня губа. Скористайтеся кремами і бальзамами для губ. Оскільки на губах креми і бальзами тримаються погано, змащуйте їх по кілька разів на день після їди, пиття. Можна використовувати і вазелін.

Чи допоможе сухим губам помада?

Якщо вона жирна, то так. Багато видів помади вже є прекрасним захисним засобом. Це, звичайно, стосується високоякісних губних помад. Вони також захищають шкіру губ від грязі і слини.

Чи можна занести інфекцію в куточки рота? Так. Тріщини в куточках дуже небезпечні, хоча багато хто не надає їм значення і часто доторкаються до губ брудними руками. Щоб запобігти інфекції, нанесіть на губи мазь з антибіотиками. Мазі з гідрокортизоном можуть позбавити від тріщин, а ось від інфекції не врятують. Краще всього дотримувати чистоту.

Чи шкідлива зубна паста для губ?

Іноді так. У кожному конкретному випадку може бути і так, що пасти, жувальні гумки, цукор в цукерках, навіть губна помада стануть причиною потрісканих губ. Деякі фахівці радять уникати продуктів, що містять корицю, а також абразивні зубні пасти.

Чи можна робити маски для губ?

Потрібно. Протирайте губи льодом - вони стануть рожевими і блискучими. Іноді чисті губи змащуйте медом - і хай ця маска залишається на губах до тих пір, поки ви її не «з`їсте». А протирати губи будь-яким фруктом щодня - взагалі хороша і корисна звичка. І головна порада: губи, як шкіра і волосся, - показник здоров`я.

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