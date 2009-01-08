Херсонщина: від переохолодження загинули 5 осіб

У Херсонській області за останні два дні внаслідок переохолодження загинули 5 осіб.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій.

Зокрема, вчора, 7 січня, у селищі Верхній Рогачик в неопалюваному будинку місцеві мешканці виявили тіло 49-річного чоловіка, котрий помер від переохолодження. Крім того, 6 січня через низьку температуру повітря загинули 4 осіб, 3 із яких – особи без певного місця проживання.