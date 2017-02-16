Психолог: постійна втома, сонливість та дратвливість - симптоми зимової депресії

Як розповідає психолог Інна Кирієнко, в цей період зростає потреба у сні та їжі, надто тягне на солоденьке і калорійне.

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За її словами, ще однією ознакою депресії є коливання настрою протягом дня, найгірше люди почуваються увечері.

"Більше інших страждають від депресії люди емоційні, вразливі. Американські вчені розрахували формулу, за якою можна дізнатися, наскільки людина піддається сезонним розладів. У цю формулу, крім психологічних рис особистості, включені такі параметри, як спадкова схильність до депресій, кількість світлих годин взимку в країні проживання, а також негативний психологічний ефект від того, що людина йде з дому і повертається з роботи, коли на вулиці темно. Важливими дослідники вважали і такі показники, як рівень освітленості в офісі і психологічний мікроклімат на роботі і вдома", - зазначає Кирієнко.

Вона підкреслила, що головна причина зимових страждань – короткий світловий день.

"У мешканців півдня прояви депресії виникають набагато рідше, ніж у жителів північних країн. Вся справа в тому, що в темний час доби у нас в мозку утворюється більше гормону мелатоніну, який гальмує вироблення гормонів гіпофіза, які регулюють багато найважливіші функції організму. Тому кращий засіб від розладів, викликаних нетривалим світловим днем, це - сонячне світло", - говорить медик.

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Психолог радить в денні години якомога частіше бувати на свіжому повітрі, а ще краще – використовувати цей час для занять фізкультурою. "Зима пропонує нам стільки прекрасних можливостей, щоб вести активний спосіб життя. Вихідні, проведені на ковзанці, у лісі або на крижаній гірці, не лише згуртують всю сім'ю, але і зарядять позитивною енергією на цілий тиждень", - підкреслює психолог.