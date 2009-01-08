У Європі можуть зірвати план ВООЗ з викорінювання кору

Поставлене Всесвітньою організацією охорони здоров`я завдання з викорінювання кору до 2010 року навряд чи буде виконано в Європі у намічений термін, вважають автори статті, опублікованої в журналі Lancet. Циркуляція небезпечного захворювання продовжується через різке зниження рівня вакцинації у ряді європейських країн.

Співробітники Державного серологічного інституту Копенгагена вивчили звіти про захворюваність на кір у 32 країнах Європи за 2006-2007 роки, що включають інформацію про вік пацієнтів, їхнє ставлення до вакцинації, ускладнення і летальні результати.

За вказаний період в Європі було зафіксовано 12,1 тисяч лабораторно підтверджених випадків кору, зокрема 7 – з летальним результатом. 85 відсотків захворювань доводяться на п`ять країн: Румунію, Німеччину, Великобританію, Швейцарію і Італію. Більшість хворих не були щеплені від кору, або не пройшли повного курсу вакцинації, при цьому 20 відсотків з них складали люди у віці старше 20 років.

На думку дослідників, висока захворюваність кору в європейських країнах ставить під загрозу виконання програми ВООЗ по викорінюванню цієї інфекції у всьому світі. Наприклад, різке збільшення кількості випадків кору в США в минулому році обумовлено «імпортом» інфекції з інших регіонів, у тому числі і з країн ЄС.

www.medportal.ru