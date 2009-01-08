Дослідження мозку підтвердили існування вічного кохання

Кожна десята пара зберігає кохання через 20 років і більше після початку стосунків. До такого висновку прийшли дослідники Університету Стоуні Брук в Нью-Йорку, порівнявши за допомогою методу магнітно-резонансної томографії хімічні процеси в мозку у молодих пар і пар, що провели разом більше 20 років.

Учені виявили, що у деяких представників немолодих пар при спогляданні фотографій партнера в мозку відбуваються такі самі хімічні реакції, що і у людей, які знаходяться на ранніх стадіях закоханості.

Відкриття спростувало традиційний погляд, згідно з яким хімічні процеси, що викликають піднесений настрій і пов`язані з любовним відчуттям, починають спадати через 15 місяців після початку відносин і повністю зникають протягом десяти років. Раніше різні групи учених як критичні для відносин називали терміни в 12-15 місяців, три роки і сім років.

Лента.ру