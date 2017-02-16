Нацрада з питань протидії ВІЛ/СНІД затвердила рішення, необхідні для отримання додаткового фінансування

Як повідомляє урядовий портал, засідання ради під головуванням віце-прем’єр-міністра України Павла Розенка відбулося сьогодні, 16 лютого.

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Розенко нагадав, що Глобальний фонд для боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією 15 грудня 2016 року повідомив про продовження своїх програм в Україні і виділення нашій державі коштів на суму майже 120 млн доларів США на боротьбу з ВІЛ-інфекцією й туберкульозом та створення гнучких і сталих систем охорони здоров’я на період 2018-2020 рр.

Члени Нацради також заслухали інформацію щодо стану забезпечення регіонів України протитуберкульозними та антиретровірусними препаратами (АРВП), препаратами для замісної підтримувальної терапії.

За інформацією Центру громадського здоров`я МОЗ України, станом на січень 2017 року повністю було закінчено поставки АРВП, закуплених за кошти Державного бюджету на 2015 рік. Уже розпочаті закупівельні процедури та поставки АРВП, закуплених за кошти Державного бюджету на 2016 рік.

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Як відомо, у Державному бюджеті на 2017 рік передбачено:

684 млн грн для закупівлі антиретровірусних препаратів (252,8 млн грн у бюджеті на 2016 рік);

149 млн грн – для закупівлі виробів медичного призначення для діагностики ВІЛ (проти 101 млн грн у бюджеті на 2016 рік);

496 млн грн – для закупівлі протитуберкульозних препаратів (216,2 млн грн у бюджеті на 2016 рік);

56 млн грн – для закупівлі витратних матеріалів для діагностики туберкульозу (13 млн грн у бюджеті на 2016 рік);

18 млн грн – для закупівлі препаратів для замісної підтримувальної терапії (13 млн грн у бюджеті на 2016 рік).

Як повідомляв УНІАН, раніше у Нацраді з питань протидії ВІЛ/СНІД заявили, що в Україні вперше профінансована програма зупинки епідемії СНІД у такому обсязі, що цього року виживе 101 тис. інфікованих людей.