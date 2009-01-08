Севастопольський хоспіс прийме перших хворих на початку лютого

Севастопольський хоспіс прийме перших 20 хворих на початку лютого.

Як передає кореспондент УНІАН, про повідомив журналістам під час відвідин хоспісу голова Севастопольської міськради Валерій САРАТОВ.

На його думку, «відкриття хоспісу стане першим етапом у реформуванні онкологічної служби міста». Як сказав В.САРАТОВ, «навіть в умовах кризи ми знаходитимемо кошти для того, щоб забезпечувати розвиток охорони здоров`я, що входить до числа основних завдань міськради».

За інформацією прес-служби міськради, всього для капітального ремонту приміщення для хоспісу за два останні роки було виділено близько 2 млн. грн. Кошти на лікування і харчування хворих у хоспісу також виділятимуться з міського бюджету.

За інформацією головного лікаря міського онкологічного диспансеру Олени МЕЛЬНИЧЕНКО, необхідність у відкритті хоспісу в місті пов`язана з тим, що щорічно в Севастополі від онкозахворювань вмирає близько тисячі чоловік.

Як повідомляв УНІАН, раніше відкриття хоспісу в Севастополі планувалося на середину - другу половину січня.