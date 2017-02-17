НАТО й надалі допомагатиме Україні в реабілітації поранених військових

Як повідомила прес-служба Міністерства соціальної політики України, про це йшлося під час зустрічі міністра соціальної політики Андрія Реви з керівником проектів Трастових фондів НАТО Фредеріком Пежо.

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Сторони обговорили питання подальшої співпраці у рамках проекту Трастового фонду НАТО з медичної реабілітації та нові формати спільної роботи у сфері медичної, психологічної реабілітації, адаптації українських військовослужбовців.

Міністр висловив вдячність за допомогу Трастового фонду НАТО, який в цей складний для України час сприяє медичній реабілітації українських військовослужбовців.

«У нас є такий вислів – справжні друзі пізнаються в біді. Тому я щиро дякую за ту значну допомогу, яку ви надаєте нам сьогодні, та хочу сказати, що ви для нас є не лише партнерами, а й справжніми друзями України», - заявив Рева.

Як повідомляв УНІАН, на сьогодні 133 військовослужбовці Збройних сил України, які отримали поранення під час антитерористичної операції, перебувають на лікуванні в закладах охорони здоров’я Міноборони.

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Ще 13 військовослужбовців проходять лікування за кордоном. Зокрема, по четверо – у Німеччині та Угорщині, по двоє – у США та Італії, й один – у Латвії.

62 учасники АТО проходять реабілітацію в санаторно-курортних закладах Збройних сил України.

Усього за минулий рік реабілітацію у військових медичних закладах пройшли близько 1200 військовослужбовців, цього року – уже 19 учасників АТО.