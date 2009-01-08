Через кілька днів морози в Україні послабшають

Через кілька днів синоптики очікують поступове послаблення морозів в Україні.

Як повідомили УНІАН в Українському гідрометцентрі, завтра, 9 січня, хмарно з проясненнями. Вночі на Лівобережжі та в Криму, вдень у північній частині часом сніг, слабкі хуртовини; на решті території без істотних опадів. На дорогах ожеледиця.

Температура вночі становитиме 11-16° морозу, вдень 3-8°, у східній частині до 10° морозу; в Карпатах вночі 17-22°, вдень 6-11° морозу; на Південному узбережжі Криму вночі 1-6° морозу, вдень близько 0°.

10-11 січня утримається мінлива хмарність. 10 січня невеликий сніг, слабка хуртовина, лише вночі в південній частині без опадів. Температура вночі 4-9°, у східних областях, Карпатах та на Закарпатті 10-15° морозу; вдень 1-6° морозу, в Криму близько 0°. 11 січня без істотних опадів, лише в Криму невеликий сніг. Температура вночі 13-18° (в Криму 10-15°), на Лівобережжі при проясненнях місцями 20-24° морозу; вдень 5-10° морозу, у східних областях 10-16°; на Південному узбережжі Криму вночі 5-8° морозу, вдень 0-3° морозу. На дорогах країни ожеледиця.

12-13 січня без опадів. Температура вночі 8-13° (в Карпатах 17-22° морозу), вдень 2-8° морозу, 12 січня на Лівобережжі вночі 15-20° морозу, вдень 6-11° морозу; на півдні Криму вночі близько 0°, вдень 1-6° тепла.

Завтра у Києві та області хмарно з проясненнями. Вночі без істотних опадів, вдень часом сніг, слабка хуртовина. На дорогах ожеледиця. Температура вночі 11-13°, вдень 3-5° морозу.

10-11 січня утримається мінлива хмарність. 10 січня невеликий сніг, слабка хуртовина. Температура вночі 4-9°, вдень 1-6° морозу. 11 січня без істотних опадів. Температура вночі 13-18°, вдень 3-8° морозу. На дорогах ожеледиця.

12-13 січня у столиці та області без опадів. Температура вночі 8-13°, вдень 2-7° морозу.