На українсько-польському кордоні вилучено партію трамадолу

Співробітники Державної прикордонної служби вилучили 840 одно- і двомілілітрових ампул трамадолу у 35-річного українця у пункті пропуску "Шегині" на українсько-польському кордоні у Львівській області. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Держприкордонслужби.

Старший зміни прикордонного наряду звернув увагу на нервову поведінку водія автомобіля Subaru, який повертався з Польщі до України.

Прикордонники і співробітники митниці вирішили провести поглиблений огляд автомобіля.

При цьому вони знайшли у відділенні для рукавичок і в багажнику автомобіля 42 упаковки трамадолу по 20 ампул у кожній.

Знайдений препарат і автомобіль передані на склад митниці.

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