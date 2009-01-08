На українсько-польському кордоні вилучено партію трамадолу
15:10, 08 січня 2009Країна
0
840 ампул лікарського засобу
Співробітники Державної прикордонної служби вилучили 840 одно- і двомілілітрових ампул трамадолу у 35-річного українця у пункті пропуску "Шегині" на українсько-польському кордоні у Львівській області. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Держприкордонслужби.
Старший зміни прикордонного наряду звернув увагу на нервову поведінку водія автомобіля Subaru, який повертався з Польщі до України.
Прикордонники і співробітники митниці вирішили провести поглиблений огляд автомобіля.
При цьому вони знайшли у відділенні для рукавичок і в багажнику автомобіля 42 упаковки трамадолу по 20 ампул у кожній.
Знайдений препарат і автомобіль передані на склад митниці.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter