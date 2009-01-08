В ООН розглянуть питання легалізації марихуани

Комісія з наркотичних засобів ООН розгляне пропозиції про можливу легалізацію марихуани. Ситуація з використанням цього наркотику в світі, а також рекомендації комісії містяться в доповіді, підготовленій авторитетним англійським фондом Беклі.

Згідно з даними фонду, на сьогодні часу близько 3,9 відсотка світового населення, старшого за 15 років, регулярно вживає марихуану. При цьому "споживачі" інших наркотичних речовин в сумі складають менше одного відсотка світового населення.

Використання марихуани найбільш поширене в західних країнах. Так, більше 40 відсотків населення США хоча б один раз в житті пробували марихуану (колишній президент США Білл Клінтон признавався, що "палив, але не затягувався"). Те ж відноситься приблизно до третини австралійців. Віце-прем`єр Австралії Джуліа Гійард признавалася, що, будучи студенткою, пробувала палити коноплю.

Дані фонду указують на той факт, що останніми роками помітно зріс вміст дельта-9-тетрагидроканнабінолу (основного діючого засобу марихуани) в доступних на ринку наркотиках. Це призводить до виникнення психологічної залежності, а також психозів у постійних "користувачів". При цьому, однак, наразі зареєстровано всього дві смерті, пов`язані з передозуванням марихуани. Для порівняння, від алкоголю і куріння щорічно гине 7,5 мільйона людей.

На думку фахівців фонду, єдиним прийнятним рішенням є відмова від законодавчих заборон на марихуану: вони вважають, що наркотик повинен продаватися легально. При цьому вміст активних речовин в ньому необхідно контролювати для того, щоб не викликати психозів у покупців. Окрім цього, легалізація дозволить контролювати вік "користувачів".

Організатори фонду признаються, що імовірність прийому їх пропозицій на засіданні комісії невелика, проте перемогою можна вже назвати те, що легалізація обговорюватиметься на такому високому рівні.

Lenta.ru