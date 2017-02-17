У 2017 році обсяги медичної субвенції збільшено на 11 млрд грн – Зубко

У 2017 році обсяги освітньої та медичної субвенцій збільшено на 8 і 11 млрд грн відповідно.

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Про це віце-прем’єр-міністр – міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ Геннадій Зубко заявив на з’їзді Української асоціації районних та обласних рад сьогодні у Києві, повідомили УНІАН у прес-служба Мінрегіону.

За його словами, доходи місцевих бюджетів за 2015 рік становили 99,8 млрд грн. У 2016 році ця цифра вже становила 144 млрд грн, що на 16% більше, ніж було передбачено органами місцевої влади. Також додатково до місцевих бюджетів надійшло 49 млрд грн. Це результати розпочатої в 2014 році реформи децентралізації, і ці показники будуть збільшуватися, наголосив Зубко.

«Станом на 1 січня 2017 року залишки на рахунках місцевих бюджетів склали 52 млрд грн, у порівняні з 35 млрд грн у 2016 році. У держбюджеті на 2017 рік збільшено розміри освітньої субвенції на 8,1 млрд грн (з 44,5 у 2016 році до 52,6 у 2017 році), а також медичної субвенції на 11 млрд грн (з 44,4 у 2016 році до 55,5 у 2017 році). Крім того, передбачена додаткова дотація у розмірі 14,9 млрд грн з державного бюджету місцевим бюджетам на охорону здоров’я та освіту. Це ті кошти, які дають нам можливість впевнено говорити про регіональний розвиток», - зазначив Зубко.

Віце-прем’єр-міністр також додав, що на сьогодні в регіонах є відповідальні громади, місцеві лідери, кошти і найголовніше – можливості, які підсилюють місцеве самоврядування.

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«Нам багато чого потрібно ще зробити у поточному році. Але саме головне - є велике прагнення збільшити повноваження і можливості місцевого самоврядування», - підсумував він.

Також Зубко назвав головні завдання для місцевого самоврядування: секторальна децентралізація; створення нової української школи, розвиток позашкільної освіти.