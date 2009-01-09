Ризик інсульту виникає двічі на добу

Ця закономірність була одержана японськими ученими з медичного університету в результаті аналізу майже тринадцяти тисяч клінічних випадків.

Як повідомляють учені вірогідність інсультів максимальна двічі в добу - між 6 і 8 і між 18 і 20 годинами. Мінімальна ця небезпека під час сну. Як стверджують дослідники, справа в змінах циркуляції крові, що відбуваються відповідно до внутрішнього "годинника" організму. У роботі вивчалися випадки різних видів інсульту.

Найпоширеніший - ішемічний - викликається зниженням кровопостачання. Його вірогідність велика у вранішні години і раннім вечором.

Геморагічний інсульт зустрічається рідше і пов`язаний з розривом судин. З`ясувалося, що цей вигляд частіше спостерігається вранці і увечері. Дослідники також обчислили, що ризик удару найнижчий протягом сну. Але серед тих випадків, які мають місце в цей час, в основному відбуваються ішемічні інсульти.

trimm.ru