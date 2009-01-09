Що насправді в крабових паличках?

Багатьом жителям нашої країни вже давно любився продукт під назвою «крабові палички». Так, плюси цього продукту відзначили відразу: це і швидкість приготування різних страв (переважно салатів), і невисока ціна, і зручність зберігання (купив 5-10 пачок – і півроку в морозилці лежать, неначе щойно куплені).

Більшість споживачів, звичайно, не вірять в крабове походження даного продукту і цілком усвідомлюють, що насправді купують не крабове м`ясо, а ароматизоване м`ясо риби. Але мало хто дивиться на зворотну сторону етикетки із словом «склад», який може багато сказати про харчову цінність паличок.

Склад же паличок при всій різноманітності їх виробників приблизно однаковий: основний компонент – рибний фарш сурімі, в склад входить також вода питна очищена, крохмаль, олія дезодорована, яєчний і рослинний білок, сіль, цукор, різні харчові добавки (натуральні або ідентичні) під тризначними індексами. Всі вони також перераховуються на етикетці: загусники, ароматизатори, фарбники, підсилювачі смаку.

А ось тепер можна розглянути деякі з цих інгредієнтів детальніше. Вищезгадане м`ясо сурімі виробники крабових паличок визначають як м`ясо білої риби. Хоча якщо копнути глибше, можна дізнатися, що даним терміном також позначаються відходи рибного промислу - дрібні, ушкоджені і інші рибки.

Що стосується наявності шкідливих хімічних добавок у крабових паличках, то із цього приводу можна твердо заявити: дані речовини входять до складу цього продукту (хоча їх кількість все ж таки залежить від сумлінності виробника). Так, купивши в найближчому магазині упаковку паличок, в її складі виявлені шкідливі препарати: стабілізатор Е450, фарбники і сильні алергени Е120, Е160, а також Е171, які в Росії, на відміну від країн Заходу, дозволені (наприклад, з 72 шкідливих добавок, заборонених в країнах Євросоюзу, російським законом заборонені лише три: Е121, Е123, Е240.)

Звичайно, в невеликій кількості шкоди здоров`ю добавки навряд чи нанесуть, але при постійному використанні даний аргумент можна поставити під сумнів. Особливо якщо враховувати, що весь наш споживчий ринок вже перенасичений продуктами, що включають в свій склад хімічні добавки.

Але найбільше дратує у ситуації з даним «псевдопродуктом» на ринку країни, так це невідповідність його маркіровки встановленому ГОСТу, по якому даний продукт повинен носити назву «Аналог крабових паличок». Разом з тим у продажу не зустрічається жодного продукту, названого відповідно до ГОСТу. Якщо враховувати, що ГОСТ, який регламентує інформацію для споживача на упаковках, введено в дію 17 липня 1997 року, то можна стверджувати, що з цих пір переважне число псевдокрабових продуктів знаходяться поза законом.

Проте «крабова» індустрія розвивається досить активно, розширюючи асортимент своєї продукції вже і «крабовим м`ясом», і «крабовими клішнями» тощо. Звичайно, споживач має право сам вирішувати, використовувати в їжу цей продукт чи ні, проте слід зробити застереження: оскільки крабові палички в основному споживаються в їжу без термічної обробки, велику небезпеку представляє все ж не наявність у них певних хімічних добавок, а можлива мікробіологічна зараженість (наприклад, присутність кишкової палички тощо). Тому покупка даного продукту у вакуумній упаковці є переважнішою, ніж покупка “на розвіс” крабових паличок.

www.consumerinfo.org.ua