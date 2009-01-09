На Прикарпатті 9 осіб госпіталізовані з харчовим отруєнням

В Івано-Франківську станом на 9.00 до обласної інфекційної лікарні госпіталізовано 9 осіб, у тому числі дитина 2007 року народження, з ознаками харчового отруєння легкої форми та середньої важкості.

Як повідомили УНІАН у прес-службі МНС, напередодні ці жителі села Липівка Тисменицького району споживали неякісні продукти харчування в одній із приватних осель.

Джерело збудника інфекції та основна причина спалаху встановлюються. На місці працює бригада фахівців районної СЕС, проводиться медичне спостереження за контактними особами. Ситуація перебуває під контролем Головного облуправління МНС.